Лукашенко ушел на гибридную войну и ждет пакостей со всех сторон

Лукашенко допустил, что гибридную войну против Беларуси могут вести как США с НАТО, как Украина, так и «восточные братья» (Россия).

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси уже задержано немало людей, которые - и это уже доказано - ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители".

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало" (Речь о задержанном политтехнологе Шклярове).

Лукашенко под этом шумок даже придумал объяснение высокой явке на досрочном голосовании.

«Очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят. Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", - заявил Лукашенко.