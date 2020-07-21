Лукашенко: Негодяи должны знать, что мы всегда будем независимы

Лукашенко во время своего стендапа в Гомеле подбросил политологам загадку «Кто же эти негодяи?»

«Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное», - сказал Лукашенко.

«Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми», - подчеркнул белорусский правитель.

Он также сказал не верить тем, кто обещает проведение быстрых реформ и обогащение без труда за короткий срок.

"Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это", - сказал Лукашенко, опять не уточнив, о ком же идет речь.