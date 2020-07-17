Глава Совбеза РБ: Интервенция начинается с улицы, площади

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков пообещал народу Лукашенко, что армия не допустит гибели государства. Возможные массовые аресты и зачистки Равков уже оправдал тем, что все силовые структуры не должны допустить гражданской войны – «кровопролития в народе».

По его словам, все виды Вооруженных Сил страны нацелены на то, чтобы быть готовыми к любому развитию обстановки.

«Чаще всего современная война и конфликты начинались не с интервенций извне с использованием войск. Как правило, она начиналась с улицы, площади", - сказал глава Совбеза РБ.

«Не надо думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, будет стрелять против народа. Не только Вооруженные Силы, но и милиция, внутренние войска, пограничники, другие силовые структуры - наша задача - не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой. А если вдруг начнется, это будет тайно, тихо: организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете», - доложил Равков ровно то, что хотел услышать Лукашенко.

«С учетом современных технологий есть большие возможности для того, чтобы взбудоражить общество, раскачать ситуацию изнутри. А конфликт затем может перерасти во что угодно. Тем более в этом завязаны и внешние силы. Это ни для кого не секрет. Это видно невооруженным глазом", - заключил глава Совбеза.