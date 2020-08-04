Лукашенко: Конституция 1994 года – это подарок криминалу

Лукашенко истерично высказался по поводу обещаний альтернативных кандидатов – вернуть Конституцию 1994 года.

«Вернуть конституцию 1994 года – это подарок криминалу и криминальному бизнесу. Это будет мутным условием для проведения реформ альтернативщиков. Мы вернем безвластие и обезличим ответственность кадров», - сказал Лукашенко.

По его словам, те, кто топит за возврат старой конституции, хотят «распилить, порезать госсобственность и прихватизировать ее», «ввести частную землю и лишить народ того, на чем он стоит».

«Белорусский путь реформ – это трепетное вдумчивое совершенствование производства. Это не кампания, а процесс – тяжелый и болезненный. Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас. Путь разрушить до основания, а затем - не наш путь. Никакого передела собственности не будет», - заявил белорусский правитель.