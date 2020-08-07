Власти Беларуси грозят резидентам исключением из ПВТ за участие в акциях протеста

Белорусские власти продолжают удивлять креативом, изобретая все новые методы борьбы с инакомыслием.

Стремясь как можно больше сократить возможное число участников массовых акций и протестов вечером 9 августа и в последующие дни, чиновники придумали, как им кажется, способ избавить площади и улицы столицы от молодых и энергичных сотрудников компаний, работающих в парке.

Уже на протяжении нескольких дней сотрудники МВД обзванивают резидентов ПВТ, предупреждая руководителей компаний о суровых последствиях участия их сотрудников в возможных акциях протеста на выборах президента.

В частности, сотрудники МВД прямым текстом угрожают тем, что в случае, если кто-либо из сотрудников компании-резидента будет задержан во время протестной акции и впоследствии приговорен к административной ответственности, компания-резидент будет исключена из ПВТ.

В распоряжении редакции есть информация о подобных угрозах со стороны правоохранительных органов в адрес более чем 3 компаний-резидентов парка. Названия компаний не сообщаются по понятным причинам.

Понятно, что подобное усилие властей является пустой тратой времени как сотрудников МВД, так и руководителей работающих в ПВТ организаций. Ибо подобные угрозы сегодня могут напугать разве что маленьких детей в песочнице детского сада.

На фоне налоговых льгот и прочей поддержки, которую правительство России обещает IT-сектору в ближайшем будущем, ПВТ с подобной политикой исключения резидентов может очень быстро стать похожим на Чернобыльскую зону отчуждения.

В принципе, идея достойна развития. В оставшиеся полтора дня до выборов можно набрать всех директоров белорусских предприятий и пригрозить им исключением из реестра юридических лиц в случае, если кто-либо из сотрудников отважится на участие в протестных акциях…