США и Россия на переговорах 24 марта обсудят прекращение огня в Черном море

Делегация США будет стремиться достичь прогресса в прекращении огня между Россией и Украиной в Черном море на переговорах с россиянами 24 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленного собеседника.

Согласно информации, переговоры США с РФ состоятся также в Эр-Рияде, где 23 марта проходила встреча с представителями Украины.

Неназванный собеседник, который осведомлен о планировании переговоров, сообщил, что делегацию от США представляют старший директор Совета нацбезопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон. Они встречались с украинской делегацией и встретятся с российской.

От России на переговоры направлены председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

В Белом доме заявляли, что цель переговоров – достижение прекращения огня в Черном море, что обеспечит свободное судоходство.

Между тем советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире CBS 23 марта, что делегации США, России и Украины собрались в одном здании в Эр-Рияде.

По его словам, помимо прекращения огня на Черном море, будет обсуждаться "линия контроля", то есть замораживания фронта на позициях, где находятся армии Украины и России. Также Уолтц сообщил, что обсуждаются "меры по укреплению доверия", включая возвращение захваченных Россией украинских детей.

По информации ТАСС, представители России и США проведут встречу в Эр-Рияде в закрытом формате. Сотрудники Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы The Ritz-Carlton, где пройдут переговоры российской и американской делегаций.

Переговоры начнутся в 10:00 по минскому времени.