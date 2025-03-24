Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы

Новый премьер-министр Канады Марк Карни официально анонсировал проведение досрочных выборов 28 апреля. Об этом сообщает CBC.

В воскресенье 23 марта, как и ожидали, Карни официально объявил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 28 апреля.

"Мы должны построить самую сильную экономику в G7. Мы должны реагировать на тарифы президента Трампа. Канадцы должны иметь выбор по поводу того, кто возьмет на себя лидерство в этих усилиях", – заявил он.

Предвыборная кампания – 36 дней – будет самой короткой из разрешенных канадским законодательством, а главные месседжи конкурирующих либералов и консерваторов ожидаемо сосредоточатся на том, как они планируют реагировать на торговую войну президента США Дональда Трампа и его посягательство на суверенитет Канады.

Еще несколько месяцев назад опросы прогнозировали победу Консервативной партии. Однако на фоне заявлений американского президента в отношении Канады и отставки Джастина Трюдо ситуация изменилась в пользу Либеральной партии.

Назначая досрочные выборы, Карни пытается воспользоваться очевидной положительной динамикой в опросах для либералов.

Новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни 14 марта принял присягу и официально стал премьер-министром страны после отставки Джастина Трюдо.