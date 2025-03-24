В Эстонии подписали новое коалиционное соглашение

В Эстонии Партия реформ действующего премьера и "Эстония 200" подписали коалиционное соглашение, которое будет определять формат их сотрудничества после исключения из правительства социал-демократов. Об этом сообщают местные СМИ.

24 марта лидер "реформистов" Кристен Михал и лидер "Эстонии 200" Кристина Каллас подписали коалиционное соглашение, которое будет определять приоритеты в работе обновленного правительства.

Документ предусматривает, что в правительстве появится пять новых министров, а одну министерскую должность ликвидируют.

Из-за переформатирования правительства изменятся министры социальных вопросов, энергетики и окружающей среды, инфраструктуры, внутренних дел и регионального развития и сельского хозяйства.

Позже в понедельник кандидатуры обсудят с президентом Аларом Карисом, а во вторник, как ожидается, новые министры примут присягу во время заседания парламента.

Напомним, 10 марта эстонские социал-демократы заявили, что партнеры решили не продолжать сотрудничество с ними.

Три партии были коалиционными партнерами почти два года – после того как договорились о правительстве по итогам выборов 2023 года. Премьером первое время была лидер реформистов Кая Каллас – до ее выдвижения на топ-должность в Еврокомиссии, после чего руководство партией и правительством перешло к Кристену Михалу.