Лукашенко: Чушь и грязь в интернете

Лукашенко в послании чиновникам и парламенту посетовал на то, что Беларусь уже втянута в информационную войну, а интернет наводнился «чушью, грязью, бесстыжием, бессовестным враньем».

«Посмотрите, что творится в информационном пространстве. Именно, в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты».

«С этой целью широко используются возможности информационных ресурсов, в частности, сети интернет, мессенджеров, социальных сетей. В результате, за прошедшие месяцы соцсети и телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжием, бессовестным враньем», - заявил Лукашенко.

«Люди потеряли всякую совесть, я уже не говорю о тех, кого я взрастил на собственных руках, от собственной груди. Да господь с ними, я же президент. В семье разные бывают дети, но вы посмотрите на наших творцаў: они ж вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки? (многозначительная пауза)

Встречаясь с активом, в столице и других городах, я бросил такую фразу: «Я человек терпеливый, я люблю разные точки зрения, разные мнения, я пришел к этой власти из оппозиции, в меня стреляли, меня избивали, меня ломали, но я не ходил и не плакался, я знал, куда я попал»…