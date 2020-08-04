Эмоциональное завершение послания Лукашенко

Послание Лукашенко к чиновникам и парламенту в этом году оказалось на редкость короткими тяжело, в физическом смысле, далось Лукашенко. Он завершил его парой-тройкой эмоциональных пассажей…

«Вы опоздали ровно на четверть века. Мы сегодня крепко держим в руках будущее, будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим, независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям.

За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная, чуть-чуть ранимая, но она наша. Она любимая. А любимую не отдают»…

… и быстро покинул зал Дворца республики. Может навсегда?

Присутствующие долго аплодировали (стоит заметить, что впервые во время выступления не было никаких бурных апплодисментов, переходящих в овации), но их в итоге начали выпускать из помещения.