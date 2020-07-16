Ермошина пожаловалась на низкую зарплату

В своем видеообращении глава ЦИК Лидия Ермошина пожаловалась на свою зарплату, которая с ее слов, как показалась, не соответствует ее чиновничьим регалиям.

«… не раскрывая доход госпожи Цепкало, я могу сказать, что он значительно больше дохода президента Республики Беларусь, а доходы предпринимателей Черечня, господина Тихановского выше, например, чем мои доходы, государственного чиновника, имеющего высший класс государственной службы и очень длительный стаж», - заявила Ермошина.

«Поэтому я прошу вас каждый раз трезво оценивать все доводы и тезисы, все те вбросы, которые осуществляются у нас — особенно в интернет-ресурсах — для того, чтобы дискредитировать государственных чиновников либо ту политику, которую проводит официально государство», — сказала глава ЦИК РБ.