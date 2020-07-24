Макей назвал уголовное дело причиной нерегистрации Виктора Бабарико

Экс-банкир Виктор Бабарико не был зарегистрирован кандидатом в президенты, потому что в отношении его возбуждено уголовное дело. Такое заявление сделал глава МИД РБ Владимир Макей на пресс-конференции в Латвии.

"К участию в выборах допущены пять кандидатов, в том числе … кандидаты, которые представляют оппонентов власти, оппозицию. Поэтому говорить о том, что к участию в выборах не допущены оппозиционные силы, не приходится", -заявил Макей.

«Не были зарегистрированы отдельные кандидаты в президенты, но это произошло на аргументированных основаниях. Так, на одного из претендентов было заведено уголовное дело, связанное с отмыванием денег, другой не собрал необходимого для регистрации кандидатом в президенты числа подписей», -сказал глава МИД РБ.

Он утверждает, что задержания журналистов, по его словам, «были осуществлены за нарушение конкретных правил, законов, которые действуют в Беларуси".

"Любая политическая кампания, что в Латвии, что в Беларуси, что в любой другой стране, должна проходить открыто, транспарентно, справедливо. Но не дело, когда такие современные инструменты, как социальные сети, Telegram-каналы, используются для искусственного нагнетания ситуации, в частности, сейчас в Беларуси, для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес госслужащих, членов избирательных комиссий различного уровня, сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что такие вещи недопустимы и они должны пресекаться", - заявил Макей.

"… руководство Беларуси не допустит, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, стране или чтобы это привело к потере суверенитета, независимости государства", - сказал глава МИД.