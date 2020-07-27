Премьер Беларуси: Ситуация с ценами под контролем, ведь 5,2% меньше чем 5,0%

Премьер Беларуси Роман Головченко в воскресном эфире зомбоящика объяснил «широким экономическим кругам», что правительство контролирует ситуацию с ценами на потребительском рынке, а заявления о скором запуске печатного станка не поддаются объяснению.

Для пущей правдоподобности своих слов премьер допустил незначительные манипуляции и слегка изменил правила математики.

"Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная. Мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза. Задача, которая была поставлена перед правительством и Национальным банком, - годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%», - сказал Головченко.

«С начала года мы имеем индекс роста потребительских цен 103,2%», - напомнил премьер.

С начала года – это 6 месяцев, а никак не год. А в июне инфляция в годовом исчислении выросла до 5,2%. Каким образом инфляция в 5,2% «идет ниже прогноза» в 5%, и как можно сравнивать годовую инфляцию и показатель за 6 месяцев – это вопросы стоит адресовать премьеру.

«Причем по контролируемым ценам он (рост цен – ред.) еще ниже», - продолжил Головченко. В июне по данным Белстата годовой рост регулируемых государством цен составил 6,7%.

«Конечно, был сложный период, когда из-за разрыва цепочек поставщиков начали возникать инфляционные навесы, начали подниматься цены. Вы помните, ажиотажный спрос возникал на имбирь, лимоны, гречку. Поэтому пришлось срочно гасить эту ситуацию и регулятивными, и экономическими методами», - рассказал он о том, как действовало правительство Сергея Румаса.

Премьер напомнил, что была поставлена задача - обеспечить порядок на ценовом рынке, несмотря на все кризисные явления.

"И он сейчас обеспечен. Мясная продукция подешевела практически на 10% (на 0,5% в годовом выражении по данным Белстата – ред.), а также молочная продукция, хлебобулочные изделия и так далее. Сейчас есть небольшой рост по плодоовощной продукции: цитрусовые, яблоки, которых был не урожай в прошлом году, картофель старый закончился, а новый пока не вырос, капуста, лук - это все импортные товары», - допустил еще одну манипуляцию Головченко.

Сезонные цены (на плодоовощную продукцию) в июне составили 21,5% в годовом выражении – это немножко в понимании премьера.

«Но это абсолютно сезонное явление, соберем наш урожай - тут же цены припадут. Поэтому я с уверенностью говорю, что правительство ситуацию на ценовом рынке контролирует", - заверил он.

Если со статистикой и математикой «больше, меньше, равно» у премьера не ладится, зато в плане советологии Роман Головченко выглядит молодцом.

"Я бы хотел воспользоваться ситуацией и обратиться к широким экономическим кругам, которые очень активно комментируют действия правительства, нагнетают напряженность, что все плохо, что правительство сейчас включит печатный станок, хотя у правительства нет таких полномочий, начнет сейчас всем наращивать зарплаты, будет эмиссия, будет опять курс доллара расти. Для чего это делается? Зачем людям вливается такая информация в голову, на кого работают люди, которые каждый день или через день нагнетают эту напряженность? У меня лично однозначного ответа на этот вопрос нет. У нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять все свои социальные обязательства и программы развития".