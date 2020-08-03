Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента

Верховный суд Польши в понедельник, 3 августа, признал действительными результаты президентских выборов, согласно которым победу с минимальным перевесом одержал действующий глава государства Анджей Дуда.

Жалобу штаба соперника Дуды во втором туре выборов - мэра Варшавы Рафала Тшасковского из либерально-консервативной партии "Гражданская платформа" - суд отклонил.

При этом суд признал обоснованность 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения в ходе выборов, однако заявил, что эти нарушения не оказали решающего влияния на результат голосования, передает DW.

Во втором туре выборов президента Польши, состоявшемся 12 июля, Анджей Дуда, представлявший правящую партию "Закон и справедливость", набрал 51 процент голосов. Его соперника, Рафала Тшасковского, поддержали 49 процентов избирателей.

Избирательный штаб Тшасковского требовал аннулировать результаты выборов на основании того, что, по мнению оппозиции, общественно-правовые СМИ Польши односторонне освещали предвыборную гонку, а для продвижения Дуды использовались государственные ресурсы.

Комментируя эту жалобу, Верховный суд Польши заявил, что обвинения были сформулированы слишком расплывчато и не имели убедительных доказательств.