Дуда победил во втором туре президентских выборов в Польше

Во втором туре президентских выборов в Польше победил Анджей Дуда, который баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют неполные данные Государственной избирательной комиссии (ГИК) по итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней.

По словам председателя ГИК Сыльвестра Марциняка, явка во втором туре голосования составила 68,12%, передает Польское радио.

«Анджей Дуда набрал 10 млн 413 тыс. 94 голоса, то есть – 51,21%. Рафал Тшасковский – набрал 9 млн 921 тыс. 219 голосов, то есть – 48,79%», - сообщил Сыльвестр Марциняк.

Он также отметил, что избирательные бюллетени из-за рубежа, которые еще не были подсчитаны, не окажут существенного влияния на представленный к этому времени результат выборов.