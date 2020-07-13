Последнее обновление: 13.07.2020 12:04

Дуда победил во втором туре президентских выборов в Польше

Во втором туре президентских выборов в Польше победил Анджей Дуда, который баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют неполные данные Государственной избирательной комиссии (ГИК) по итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней.

По словам председателя ГИК Сыльвестра Марциняка, явка во втором туре голосования составила 68,12%, передает Польское радио.

«Анджей Дуда набрал 10 млн 413 тыс. 94 голоса, то есть – 51,21%. Рафал Тшасковский – набрал 9 млн 921 тыс. 219 голосов, то есть – 48,79%», - сообщил Сыльвестр Марциняк.

Он также отметил, что избирательные бюллетени из-за рубежа, которые еще не были подсчитаны, не окажут существенного влияния на представленный к этому времени результат выборов.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование