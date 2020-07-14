В ОБСЕ обеспокоены "крайней поляризацией" на выборах в Польше

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены "крайней поляризацией и отсутствием беспристрастности в средствах массовой информации", сопровождавшими президентские выборы в Польше, по итогам которых действующий глава государства Анджей Дуда набрал достаточно голосов для переизбрания на своем посту.

Об этом в понедельник, 13 июля, в интервью DW заявила Катя Андруш, пресс-секретарь базирующегося в Варшаве Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

По ее словам, "враждебность буквально висела в воздухе". Андруш добавила, что в ОБСЕ наблюдают "тревожные тенденции" в связи с "ростом ненависти, ненавистнических идеологических установок, а в ряде мест - и все более частые заявления ведуших политиков, имеющих легкий доступ к микрофонам и говорящих о врагах народа".

Представитель Бюро ОБСЕ подчеркнула, что, несмотря на то, что в процедурном отношении выборы "прошли хорошо и были хорошо организованы", у организации вызывает серьезную озабоченность тот факт, что поддержку Дуде оказывало общественное вещание.

По итогам второго тура выборов действующий президент получил 51,03 процента голосов, его соперник - либерально настроенный мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,97 процента.

Дуда, занимавший пост президента с 2015 года, - кандидат от правящей партии "Закон и справедливость". Его победа, по мнению аналитиков, может позволить партии закрепить свои лидерские позиции по меньшей мере до парламентских выборов, запланированных на 2023 год. Тшасковский представлял либерально-консервативную партию "Гражданская платформа".

Первый тур, перенесенный из-за коронавируса, состоялся 28 июня. На должность главы государства претендовали 11 кандидатов, однако ни один не набрал необходимого для победы минимума в 50 процентов. Дуду поддержали 43,5 процента проголосовавших, Тшасковский получил 30,4 процента голосов.

Президента Польши избирают на 5 лет, повторно он может быть переизбран лишь один раз.