БДИПЧ ОБСЕ сомневается демократичности президентских выборов в Польше 10 мая

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Гисладоттир выразила сомнение в соответствии международным стандартам предстоящих в Польше 10 мая президентских выборов, которые планируется провести по почте несмотря на эпидемию коронавируса.

Соответствующее заявление Бюро распространило на своем сайте во вторник, передает ТАСС.

"Подлинные выборы требуют подлинной кампании, в которой избиратели могут услышать программы и мнения всех кандидатов, чтобы сделать осознанный выбор", - отметила Ингибьерг Гисладоттир.

"Текущие ограничения на публичные собрания из-за пандемии делают кампанию практически невозможной. Я обеспокоена тем, что если президентские выборы пройдут в нынешних условиях, они могут не соответствовать ряду международных стандартов", - добавила она.

Как напомнило БДИПЧ, все страны ОБСЕ взяли на себя обязательство проводить демократические выборы, которые включают не только сам день выборов, но и периоды до и после голосования. "Несмотря на то, что голосование по почте может быть эффективным способом охвата граждан, которые в противном случае не смогут проголосовать, контекст, в котором осуществляются текущие изменения, а также их масштаб, вызывают особую озабоченность", - подчеркивается в заявлении Бюро.

Как считают в БДИПЧ, изменения в избирательный кодекс вносятся в слишком сжатые сроки, а голосование по почте представляется сложным мероприятием для организации в такой короткий промежуток времени. "Я призываю [польских] законодателей тщательно обдумать последствия своего решения", - отметила глава БДИПЧ.

В понедельник нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла предложенный правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) проект о дистанционном голосовании. Авторы проекта заявляли, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии нового коронавируса. Сейчас новый закон отправлен на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента).

Несмотря на то, что выборы по почте ранее уже были разрешены в Польше для инвалидов, и процедура в целом существует, против такой формы голосования в масштабах всей страны выступили многие политики, опасающаяся фальсификации оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов, на плечи которых ляжет труд проведения выборов. В течение нескольких дней им предстоит разнести по 14 млн адресов 30 млн писем с бюллетенями.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 4 848, 129 человек умерли, 191 выздоровел.

Для противодействия распространению инфекции власти ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 м.

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за пандемии коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

В правящей партии Польши и в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на эпидемию коронавируса.