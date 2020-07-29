Последнее обновление: 29.07.2020 10:40

ОАЭ уведомили о сокращении поставок всех сортов нефти в сентябре

Государственная нефтегазовая компания ADNOC (основная добывающая компания в ОАЭ) сообщила покупателям о снижении поставок нефти в сентябре в рамках соглашения ОПЕК+, говорится в письме компании, разосланном клиентам/

"Как следует из директивы правительства ОАЭ и в соответствии с соглашением ОПЕК+, ADNOC сокращает добычу нефти. В дополнение к уже принятым договоренностям о снижении поставок в сентябре будут применены следующие сокращения", - говорится в письме. Так, поставки нефти сортов Murban, Upper Zakum, Umm Lulu и Das будут сокращены на 5%, передает ТАСС.

По условиям сделки ОПЕК+, ОАЭ в мае - июле снижают добычу на 722 тыс. б/с с уровня 3,168 млн б/с, однако реальное сокращение добычи будет больше, так как в апреле ОАЭ добывали 4,1 млн б/c. В августе страны ОПЕК+ продолжат сокращать добычу, но ограничения уже смягчатся. Так ОАЭ должны с августа по декабрь сокращать производство нефти уже на 578 тыс. б/с, до 2,59 млн б/с.

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