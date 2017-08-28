Последнее обновление: 28.08.2017 18:02

ОАЭ снизят экспорт нефти до конца 2017 года в рамках ОПЕК+

ОЭА вновь объявили о сокращении экспорта нефти, Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) уведомила своих клиентов о снижении поставок "черного золота" до конца 2017 года, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

В частности, в октябре ADNOC снизит поставки нефти сортов Murban, Das и Upper Zakum на 10%. В прошлом месяце компания также сообщала своим клиентам, что сентябрьский план погрузки нефти снижен примерно на 10%.

"В соответствии с обязательствами ОАЭ в ОПЕК, ADNOC проинформировала своих клиентов о снижении поставок нефти в октябре. В октябре ADNOC сократит поставки нефти сортов Murban, Das и Upper Zakum на 10%. ADNOC объявила о снижении ежемесячных поставок нефти до конца всего 2017 года в знак подтверждения обязательств ОАЭ по сокращению добычи нефти в рамках членства в ОПЕК", — написал министр на своей официальной странице в Twitter.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в июле предложил участникам сделки ОПЕК+ учитывать данные об экспорте нефти при мониторинге исполнения странами своих обязательств по соглашению. Он пояснил, что данные по экспорту иногда не соответствуют данным по производству.

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