ОАЭ в сентябре снизят экспорт нефти на 10%

Госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) в сентябре сократит экспорт нефти приблизительно на 10%, написал в Твиттере министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"ОАЭ привержены своему участию в сокращении добычи ОПЕК и сократят поставки нефти в сентябре по всем маркам нефти", - говорится в сообщении.

"Мы надеемся, что инициатива ADNOC по сокращению экспорта станет моделью для других национальных госкомпаний из стран ОПЕК и не-ОПЕК для достижения рыночной стабильности", - заявил министр.

По условиям сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК ОАЭ должны снизить добычу нефти на 139 тыс. б/с, однако с начала 2017 года, когда начало действовать соглашение, ни разу не достигла 100-процентного выполнения. Так, по итогам июня, согласно отчету ОПЕК, страна выполнила сделку на 83%.

В ходе прошедшего в начале недели министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия не намерена постоянно превышать свою квоту по сокращению нефтедобычи и позволять другим не выполнять свои квоты.

Мониторинговый комитет включит в протокол требование о 100% выполнении квот по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Самый низкий процент исполнения сделки в июне у Ирака - 28%. Страна также ни разу за прошедшие полгода не соблюла свою квоту сокращения добычи - 210 тыс. б/с.