Билл Гейтс назвал тестирование на коронавирус в США пустой тратой времени

Большинство американских тестов на коронавирус — пустая трата времени, поскольку заставляют слишком долго ждать результата, сказал основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC.

«Самая простая вещь, которая относится к этому безумию, — то, что вы не должны возмещать кому-либо стоимость теста, чтобы получить результат более чем через 48 часов. <...> Этот тест — пустая трата времени. И все эти цифры количества проведенных тестов, большинство — это просто пустая трата времени», — сказал бизнесмен.

По мнению Гейтса, результаты тестирования должны быть доступны как можно скорее, чтобы заразившийся коронавирусом мог изменить свое поведение и не подвергать риску заражения других. Он также заявил, что граждане с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, не должны ждать результатов анализов больше 24 часов, передает РБК.

По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция, и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время на проведение тестирования составляет более семи дней.

С начала пандемии в США проведено почти 53 млн тестов на коронавирус, сообщается на сайте Центров по контролю и предотвращению заболеваний. Из них положительных 5 млн, однако организация сообщает, что это количество не равно числу заболевших, так как один человек мог пройти тестирование более одного раза.

C начала года в интернете начали распространяться теории заговора, что Гейтс причастен к созданию коронавируса и намерен получить выгоду от разразившегося кризиса. В частности, авторы теорий и те, кто их распространяет, считают, что основатель Microsoft хочет вживлять людям чипы под видом вакцинации. В качестве подтверждения они приводили выступление Гейтса в 2015 году, в ходе которого тот назвал появление вируса наибольшей угрозой для человечества.

Гейтс заявлял, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами, и признавал, что такие слухи трудно отрицать, «потому что это так глупо и странно». Он также отмечал, что подобные теории заговора могут усугубить ситуацию с заболеваемостью, так как из-за этого люди не будут доверять кампаниям по вакцинации и откажутся от введения препарата.