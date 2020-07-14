США могут запустить выпуск вакцины от коронавируса к концу лета

Фармацевтические компании США планируют начать производство вакцины против коронавируса к концу лета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа, передает РБК.

По его словам, материалы для вакцины начнут производить, «вероятно, через четыре-шесть недель».

Администрация Трампа финансировала разработку четырех вакцин против COVID-19. Планируется, что в США выпустят 300 млн доз вакцин к концу 2021 года.

Собеседник добавил, что клинические испытания терапевтических препаратов против коронавирусной инфекции могут дать результаты в течение нескольких недель, что позволит выпускать сотни тысяч доз к осени.