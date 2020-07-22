Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.

Об этом он сказал на первом за несколько месяцев брифинге, посвященном пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

Трамп, ранее преуменьшавший угрозу COVID-19 и не носивший медицинскую маску сам, призвал американцев надевать средство защиты, если они не могут соблюдать социальную дистанцию, независимо от того, нравится людям носить маски или нет.

Кроме того, американский лидер призвал молодежь избегать многолюдных баров из-за угрозы распространения коронавируса.

Сам Трамп впервые с начала пандемии надел на публике маску во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона в середине июля. «Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место», — сказал тогда он. Позднее хозяин Белого дома заявил, что не будет рекомендовать гражданам надевать маски, передает РБК.