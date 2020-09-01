США потратят $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило о готовности заключить контракт на сумму более $250 млн для коммуникационных фирм «на борьбу с отчаянием и внушение надежды» в обществе из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутренний документ ведомства, передает РБК.

Согласно этому документу, бóльшую часть денег власти планируют потратить до января следующего года.

Politico пишет, что кроме вселения надежды и борьбы с отчаянием цель объявления контракта — рассказать о наилучшем опыте ведения бизнеса в новых условиях и вселить уверенность в граждан, чтобы они вернулись к работе и смогли перезапустить экономику.

«Используя возможности традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления», — говорится в документе.

Основная часть работ по исполнению контракта будет заключаться в создании рекламных объявлений для общественных служб, которые должны убеждать население активно «пропагандировать здоровое поведение или ответственность гражданина».

Как рассказал изданию источник, знакомый с вопросом, заинтересованность в контракте уже выразили 10–12 компаний, большинство из которых не являются известными.

По данным опроса YouGov в июне, 34% американцев заявили, что пессимистично оценивают свою жизнь до конца 2020 года. В том числе вариант «очень пессимистично» выбрали 11% опрошенных. При этом 54% так или иначе смотрят в будущее с оптимизмом. В опросе принимали участие более 18 тыс. человек.

США занимают первое место в мире по количеству выявленных заражений коронавирусом и по числу смертей. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 6 млн случаев инфицирования, 183,5 тыс. человек умерли.

В начале мая безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии и составила 14,7%. Тогда президент страны Дональд Трамп заверил общество, что рабочие места вернутся и следующий год для США будет «феноменальным».