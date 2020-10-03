Трамп угодил в больницу из-за коронавируса

Президента США Дональда Трампа, у которого ранее был выявлен коронавирус, поместили в расположенный в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, военный госпиталь Walter Reed (Walter Reed National Military Medical Center).

Как сообщили в Белом доме в ночь на субботу, 3 октября, это было сделано в превентивных целях по рекомендации врачей, и Трамп продолжит работать из президентских офисных помещений госпиталя, передает DW.

Ожидается, что Дональд Трамп проведет в госпитале несколько дней. Как сообщила пресс-служба Белого дома, у президента США по-прежнему наблюдаются легкие симптомы заболевания, но в целом он "чувствует себя хорошо и весь день проработал". Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу, добавили в Белом доме.

О том, что у него и его супруги Мелании был выявлен коронавирус, Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter в ночь на пятницу, 2 октября. Вскоре после этого личный врач президента Шон Конли заявил, что Трамп и его супруга чувствуют себя хорошо и до выздоровления останутся в Белом доме на карантине.