Нацбанк РБ готов обсуждать судьбу Белгазпромбанка с его собственниками

Нацбанк Беларуси готов обсуждать судьбу Белгазпромбанка с его собственниками и ждет от них предложений о руководстве банка.

Об этом глава Нацбанка РБ заявил в эфире белорусского зомбоящика в субботу.

«После определённых дискуссий с собственником мы могли бы вместе определиться с дальнейшей судьбой банка. Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации, мы ждём от российской стороны предложений по актуализации правления», - сказал Каллаур.

Он признал, что российские акционеры очень резко отреагировали на смену руководства банка, в результате чего Нацбанку пришлось вводить временную администрацию.

«Наиболее чувствительная была реакция на то первое решение, когда мы предложили вместе с собственником актуализировать состав правления. Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации – это как вынужденная мера», - сказал глава НБ РБ.

Как сообщалось, 11 июня Нацбанк РБ отстранил действующее руководство Белгазпромбанка и назначил главой банка Надежду Ермакову, ее замом – члена правления НБРБ Илону Ледницкую.

Собственники Белгазпромбанка – российские Газпромбанк и Газпром - обвинили Нацбанк РБ в рейдерском захвате Белагпзпромбанка. С 15 июня Нацбанк был вынужден ввести временную администрацию в Белгазпромбанке.