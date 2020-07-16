Песков: Дело Белгазпромбанка – это не вопрос Кремля

Кремль по-прежнему отказывается не то, что вмешиваться, но и комментировать дело Белгазпромбанка.

"Этот банк работает в Беларуси, и у белорусских правоохранителей имеются определенные вопросы, связанные с воровством. По крайней мере, так об этом говорится. Это работа правоохранительных органов Беларуси", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Кремлю ничего не известно о наложении ареста на денежные средства супруги замминистра финансов РФ Андрея Круглова, хранящиеся в Белгазпромбанке, в размере €3 млн.

"В любом случае это не вопрос Кремля", - сказал пресс-секретарь президента РФ, которого цитирует ТАСС.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Москве блокировку этого счета недружественным шагом со стороны Минска, Песков вновь подчеркнул, что не располагает информацией об этом примере. "Я думаю, что вы тоже не знаете об этом ничего", - сказал представитель Кремля журналистам.

Газпромбанк и "Газпром" являются акционерами ОАО "Белгазпромбанк" с долей в 49,8% каждый.