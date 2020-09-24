Глава Нацбанка РБ встретился с главой Газпромбанка

Глава Национального банка Беларуси (НББ) Павел Каллаур встретился в четверг в Минске с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.

"Встреча была. Обсуждалось двустороннее сотрудничество, в том числе вопросы формирования органов управления ОАО "Белгазпромбанк", - цитирует Интерфакс-Запад пресс-службу Нацбанка. Итоги переговоров пресс-служба не комментирует.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обсуждает с акционерами Белгазпромбанка новый состав руководства белорусского банка. В декабре заканчивается срок полномочий временной администрации, которую ввели в Белгазпромбанке после его рейдерского захвата.