КГК Беларуси арестовал вклады супруги замглавы Минфина РФ

Белорусские власти арестовали находящиеся в Белгазпромбанке счета супруги замглавы министра финансов РФ Андрей Круглова на сумму в €3 млн. Об этом сообщило белорусское ТВ в очередном сюжете о Белгазпромбанке.

В сюжете, темой которого стали схемы вывода в западные банки денег Газпрома, замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля РБ Дмитрий Дягилев сообщил, что "всего за период существования банка было заключено три договора займа с физическими лицами - нерезидентами Республики Беларусь: два с Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро" по специально разработанному договору о размещении валютного займа.

"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан под одного человека - гражданина РФ Круглова Андрея Вячеславовича", - сказал Дягилев.

Круглов по 2019 год занимал пост зампредправления Газпрома. В 2015 году Лукашенко наградил его орденом "Франциска Скорины". После назначения на должность замминистра финансов РФ, Круглов закрыл свои вклады в Белгазпромбанке.

"В настоящее время в "Белгазпромбанке" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 млн евро. В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест", - сообщил представитель ДФР КГК.

По его словам, Беларусь направила запрос в компетентные органы РФ для оказания правовой помощи.