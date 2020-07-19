Лукашенко приглашает в страну Интерпол ради «дела Белгазпромбанка»

Лукашенко утверждает, что дело Белгазпромбанка не является заказным, и ради доказательства этого утверждения, он готов пригласить в страну специалистов Интерпола.

"Просто хочу сказать: если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа! Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение», - заявил Лукашенко 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

«Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине в Полоцке, и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет. Все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек, все дают показания. И этот уже зарыдал (ред. - Виктор Бабарико). Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут», - утверждает белорусский правитель.

"И вчера (то есть 15 июля – ред.) я приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России. И мы им покажем эти документы. Они смогут сами увидеть и разобраться, боится ли кото-то президент Беларуси или же в деяниях упомянутых лиц действительно есть уголовное преступление. Поэтому мы открыты», - заявил Лукашенко.

Ждем Интерпол и специалистов. Очень ждем…