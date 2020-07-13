Зомбоящик состряпал новый фейк о жестокости Белгазпромбанка

Белорусский зомбоящик в вечернем воскресном эфире показал сюжет о непростых буднях белорусского частного бизнеса, страдающего от рейдерства Белгазпромбанка. По ходу сюжета действия банка сравнивают с методами вышибания долгов российскими коллекторами, а телезрителей пугают возвратом лихих 90-х.

Сюжет начинается со слов гомельского предпринимателя Станислава Михайлова, управляющего супермаркетом «Максима», кафе «Зубренок», детским центром и пекарней в Новобелице. По словам бизнесмена, «все было отжато и за бесценок передано близким людям», пересказывает сюжет tut.by.

«До недавнего времени в городе Гомеле орудовало организованное преступное сообщество, в которое входили должностные лица Белгазпромбанка», — рассказывает предприниматель.

По его словам, он остался и без помещения на Советской, 19, в Гомеле, где расположено его кафе, и с огромными долгами — в этот момент в эфире показали решение Экономического суда Гомельской области.

«Успешный бизнес ломали по классической схеме, — говорит закадровый голос. — Сначала кредит под залог имущества, затем в самый сложный момент блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные проценты, а это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основное тело долга — 2,8 млн долларов и проценты (550 тысяч долларов) банк насчитал пеню 6,7 млн долларов — в два раза больше основного долга».

Следующий фигурант сюжета — Виталий Панов из Гомеля. По словам авторов сюжета, его «пустили по миру». Об истории с торговым центром, который строил Виталий Панов, и о том, как из-за него фирма из Молодечно лишилась миллионов долларов, рассказывал Onliner.by.

Авторы сюжета утверждают, что в Белгазпромбанке размер пени по кредитам составлял 1% за день просрочки.

В сюжете также фигурируют еще несколько бизнесменов: Виталий Романенко, Наум Кац (ООО «Обувная фабрика «Батичелли») из Гомеля, Андрей Симонович из Минска (ООО «ПиксельЭлектроникс»), учредители и сотрудники ООО «Техсоюз полис» из Осиповичей, Сергей Щекин (СООО «ВудВокер») из Шумилино.

У всех у них схожая ситуация — просрочив выплаты по кредитам банка, они столкнулись с большими объемами пени. В результате некоторые из них разорились, а их имущество было реализовано неким «друзьям банка».

«Закономерный вопрос: почему на протяжении нескольких лет банку так легко удавалось расправляться с производственным бизнесом? — вещает закадровый голос. — Возможно, ответ как раз в тех серых схемах, которые сейчас стали очевидными. За те деньги, что фигурируют в офшорных делах, можно покупать оценщиков и целые предпринимательские союзы. Нанимать своих коллекторов, лучших юристов, подкупать чиновников и судей. Хотя в этом еще предстоит разобраться следствию».

Стоит добавить, что Белгазпромбанк осуществлял «рейдерских захваты», «отжимал» бизнес и насылал коллекторов не в одиночку, а в составе, надо понимать, большой преступной группы, в которую входят суды, нотариусы, антикризисные управляющие, налоговые органы и т.д.

Рассмотрим кейс с упомянутой ООО «ПиксельЭлектроникс», которая на протяжении многих лет «успешно занималась импортом бытовой техники» (в понимании властей - импортер, который тратит ЗВР и составляет конкуренцию отечественному производителю) и «исправно платила налоги».

Из представленных в публичном доступе документов следует, что Белгазпромбанк подал заявление о признании ООО «ПиксельЭлектроникс» банкротом после того, как компания перестала погашать задолженность в течение трех месяцев. На момент подачи заявления ее долги перед банком составляли $4,474 млн., 378 тыс. евро, 864 тыс. рублей.

Финансовая отчетность компании указывала, что на протяжении более одного года ее неплатежеспособность носила устойчивый характер. И такое определение суд вынес, руководствуясь постановлением Совмина РБ №1672 от 12.12.2011 «Об определении критериев платежеспособности субъектов хозяйствования». На суд представители должника не явились.

Ликвидационная комиссия работает по сей день, пытаясь реализовать залоговое имущество должника.

Постановочные речи, отсутствие документальных доказательств и работающие «отжатые» производства на заднем плане указывают на то, у каждого из героев сюжета есть свои скелеты в шкафу, что и заставило их дать «показания» на топ-менеджеров Белгазпромбанка. И, да, внешне выглядят они вполне неплохо, а некоторые и вообще пышут здоровьем, несмотря на многотысячные и даже миллионные, в долларах, долги.