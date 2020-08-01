Лукашенко якобы обсуждал судьбу Белгазпромбанка с Путиным

Лукашенко заявил, что обсуждал судьбу Белгазпромбанка с президентом РФ, и Путин попросил его по возможности сохранить банк.

"Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если "Газпром" от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования", - сказал Лукашенко сегодня на встрече с главой временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надеждой Ермаковой.

"Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с президентом России, он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники - дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам», - рассказал он.

Ермакова сообщила, что собственники банка до настоящего времени не выходили на контакт с временной администрацией: "Пока собственник не хочет разговаривать".

"Банк может, способен работать. В нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны", - сказала Ермакова.

Лукашенко сказал, что, как докладывал ему председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, нет катастрофы в банке.

«Я сделаю все для того, чтобы и люди, которые вложили свои деньги, и наши предприятия ничего не потеряли. С нашей стороны, со стороны государства мы сделаем все необходимое", - пообещал Лукашенко.

Белгазпромбанк, потерявший во втором квартале около 1 млрд. рублей клиентских денег, недавно был вынужден повысить ставки по депозитам.