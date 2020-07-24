Нацбанк РБ объяснил падение ставок на межбанке до 3,0-3,5% годовых

Нацбанк Беларуси подтвердил, что косвенно приложился к падению процентных ставок на рублевом межбанковском рынке в июле текущего года до 3,0-3,5% годовых, а также объяснил, что в принципе стало причиной падения ставок.

Как правило, ставки на однодневном межбанке находятся вблизи ставки рефинансирования (7,75% годовых).

«Снижение средней процентной ставки по однодневным кредитам на межбанковском рынке произошло в связи с временной (с 30 июня по 15 сентября 2020 года) приостановкой Национальным банком проведения операций по привлечению денежных средств банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в белорусских рублях в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов», - говорится в комментарии Нацбанка РБ.

«Вместе с тем, данное решение принималось прежде всего с целью активизации межбанковского рынка, а не снижения процентных ставок по кредитам. Что касается статистики по ставкам по кредитам за июль», - отмечается в комментарии.