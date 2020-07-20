Последнее обновление: 20.07.2020 14:18

Лукашенко: Нацбанк провалил надзор

Лукашенко обвинил руководство Нацбанка в том, что оно провалило надзор над коммерческими банками.

«На примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край. Должен сказать, что председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках", - заявил Лукашенко.

"Эта ситуация должна стать уроком для обновленного руководства Нацбанка. Штат в вашей структуре немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные", - добавил белорусский правитель.

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