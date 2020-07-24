Нацбанк РБ предлагает запретить повышенные проценты в случае просрочки по кредиту

Нацбанк Беларуси предлагает запретить взимание повышенных процентов за пользование кредитом в случае неисполнения кредитополучателем текущих обязательств (просрочка) по кредитному договору.

Кроме того, регулятор предлагает законодательно ограничить размер взимаемой неустойки (штрафа, пени) за просрочку или неисполнение клиентом обязательств по кредиту.

Соответствующие предложения Нацбанка РБ изложены в проекте указа, текст которого разослан банкам для внесения замечаний и предложений с дедлайном 27 июля (письмо ).

Проект разработан «с целью недопущения избыточной финансовой нагрузки на кредитополучателей и минимизации негативных последствий на развитие бизнеса, обусловленных повышенным влиянием внешних негативных факторов». Такую же формулировку содержит преамбула проекта указа, направленного для изучения банкам.

«… не допускается установление в кредитном договоре условий об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата (непогашения) кредитополучателем кредита в срок, а также взимание таких процентов», - гласит пункт проекта указа.

«… неустойка (штраф, пеня), уплачиваемая в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) в срок денежных обязательств по кредитному договору, не может превышать суммы, рассчитанной исходя из величины неисполненного обязательства, умноженной на полуторакратный размер процентов за пользование кредитом, предусмотренных кредитным договором, и количество календарных дней, в течение которых не исполнено обязательство по кредитному договору», - отмечается в проекте документа. – «В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) в срок иных обязательств, вытекающих из кредитного договора, размер неустойки (штрафа, пени) в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20 процентов от суммы предоставленного кредита, по долгосрочным кредитам 10 процентов от суммы предоставленного кредита».

Проект указа также предусматривает ограничение «жадности» лизинговых компаний.

«… максимальный размер превышения общей суммы лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга над стоимостью предмета лизинга не может быть более двукратной суммы стоимости предмета лизинга, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) жилого помещения; предельный размер суммы неустойки (штрафа, пени), взимаемой с лизингополучателя в связи с неисполнением денежных обязательств по договору финансовой аренды (лизинга), не может превышать половину суммы стоимости предмета лизинга», - сказано в документе.

Кроме того, документ запрещает изменение или досрочное расторжение договора лизинга по требованию лизингодателя в случае неисполнения обязательств по уплате лизинговых платежей менее трех раз. Также сказано, что несоблюдение лизингополучателем срока уплаты лизингового платежа не более, чем на три рабочих дня не является нарушением договора лизинга.

«Не допускается применение к лизингополучателю неустойки (штрафа, пени) за досрочное расторжение договора финансовой аренды (лизинга) и (или) досрочный возврат предмета лизинга по требованию лизингодателя», - говорится в проекте указа.

Нацбанк РБ инициировал поправки в Банковский кодекс, предусматривающие ограничения ответственности на нарушение обязательств по кредитному или лизинговому договору.

Однако, недавняя критика со стороны Лукашенко заставила руководство Нацбанка предпринимать более оперативные меры, результатом которых стал направленный в банки проект указа.