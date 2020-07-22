Последнее обновление: 22.07.2020 20:01

Альфа Банк рассматривает покупку Идея Банка

Одним из потенциальных покупателей ЗАО «Идея Банк» может стать белорусский Альфа Банк, сообщает польское издание Puls Biznesu.

Издание сообщает, что принадлежащий польскому Getin Holding «Идея Банк» может быть продан с дисконтом 20% от собственного капитала. Собственный капитал Идея Банка на 1 июля составил 86,729 млн. рублей.

В начале июля, Getin Holding сообщил, что получил два необязательных предложения о продаже акций «Идея Банка» и акционеры вступили в соответствующие переговоры.

Потенциальным покупателям белорусского банка было предложено провести проверку финансового положения. Прибыль Идея Банка после уплаты налога по итогам 6 месяцев составила 1,884 млн. рублей.

Польский финансовый холдинг «Getin Holding S.A.» купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка» в 2008 году. В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.

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