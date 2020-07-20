Последнее обновление: 20.07.2020 14:18

Лукашенко сменил руководство Нацбанка РБ, оставил Каллаура

Александр Лукашенко 20 июля назначил новых руководителей в правление Национального банка.

Вакансию зампредправления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая.

На второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина. Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

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