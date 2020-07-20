В июне объем срочных рублевых депозитов в банках РБ сократился на 5,7 млн. рублей

В июне 2020 года сегмент рублевых депозитов физических лиц практически замер в силу известных причин, таких как пандемия коронавируса и рейдерский захват Белгазпромбанка. Срочные вклады в июне сократились на 5,7 млн. рублей, переводные выросли на 38,1 млн. рублей.

Объем срочных рублевых депозитных вкладов физических лиц за июнь 2020 года снизился на 5,7 млн. рублей или 0,11% и на 1 июля 2020 года составил 5,0322 млрд. рублей. С начала года объем срочных рублевых вкладов снизился на 99,2 млн. рублей или 1,93%, следует из отчета Нацбанка Беларуси.

Объем рублевых переводных вкладов населения (банковские карточки плюс остатки на счетах) в июне 2020 года вырос на 38,1 млн. рублей или 1,14% и на 1 июля 2020 года составил 3,3762 млрд. рублей. С начала года объем рублевых переводных вкладов вырос на 345,7 млн. рублей или 11,41%.

Общий объем рублевых вкладов населения в июне 2020 года вырос на 32,4 млн. рублей или 0,39% и на 1 июля 2020 года составил 8,4084 млрд. рублей. С начала года общий объем рублевых вкладов населения вырос на 246,6 млн. рублей или 3,02%.