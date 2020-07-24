Лукашенко запретил автоматическое бесспорное списание денег со счетов плательщиков

Лукашенко указом №291 от 23 июля 2020 года запретил автоматическое взыскание в бесспорном порядке денежных средств с банковских счетов плательщиков на основании исполнительных надписей.

Согласно документу, списание средств может осуществляться только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств.

«Указ позволит исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя и даст возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению», - говорится в официальном комментарии к документу.