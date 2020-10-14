Последнее обновление: 14.10.2020 14:07

Производство еды в Беларуси за 9 месяцев 2020 года выросло на 4,9%

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре выросло на 4,9%, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

"2020 год выдался непростым в связи с пандемией и другими вызовами, но аграрный сектор нашей страны сработал стабильно. По результатам работы за 9 месяцев производство продукции во всех категориях хозяйств составило 104,9% к аналогичному периоду прошлого года, в сельхозорганизациях - 107,8%. Растениеводство приросло на 11%, животноводство - на 5,3%. Молочная отрасль сработала с ростом на 5,7%", - сказал Иван Крупко (цитата БелТА).

Он заявил, что по итогам года объемы производства в сфере АПК вырастут на 5,5% во всех категориях хозяйств.

"Рассчитываем обеспечить производство на уровне $10 млрд, а экспорт - $5,8 млрд с ростом на 6%", - добавил министр.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование