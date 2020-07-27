Лукашенко ждет урожай не менее 9,5 млн т зерна

Лукашенко ждет, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 млн т.

"Когда мы говорим о том, что мы 8 млн т зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн т - зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн т зерна в этом году это минимум, который должны взять. И мы можем его взять. Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично ", - сказал Лукашенко на полях Несвижского района.

"В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси», - радовался на прошлой неделе белорусский правитель.

По данным Белстата, в 2014 году урожай зерновых с кукурузой составил 9,6 млн. тонн.