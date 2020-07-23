Последнее обновление: 23.07.2020 14:34

Лукашенко ждет от села возврата долгов в связи с хорошим урожаем

Село в текущем году должно получить хороший урожай, который позволит нарастить экспорт, получить значительную денежную выручку и улучшить экономику хозяйств.

"В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств", - заявил сегодня Лукашенко.

Он дал поручение ответственным лицам взять под жесткий контроль обеспечение уборки и организацию экспортных поставок сельхозпродукции.

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