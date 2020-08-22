Лукашенко отправил главу Минздрава бороться с коронавирусом инакомыслием в Гродненской области

Лукашенко провел прекрасную кадровую ротацию, лучше всего подтверждающую самое главное качество белорусского высокопоставленного чиновника – верность хозяину.

Лукашенко уволил главу Гродненского облисполкома Владимира Кравцова, как говорят, в связи с утратой доверия, и заполнил образовавшуюся вакансию Владимиром Караником, который до сегодняшнего дня возглавлял Минздрав РБ.

Караник уже успешно победил коронавирус в стране, теперь будет подобными методами побеждать нелюбовь к белорусскому правителю и защищать западный рубеж родины от войск НАТО.