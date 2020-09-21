Последнее обновление: 21.09.2020 13:54

Лукашенко провел кадровый понедельник

Лукашенко 21 сентября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:

Даниловича Вячеслава Викторовича - ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Рубниковича Сергея Петровича - ректором Белорусского государственного медицинского университета;

Стомы Игоря Олеговича - ректором Гомельского государственного медицинского университета;

Кротковой Елены Николаевны - ректором Гродненского государственного медицинского университета;

Никифоровича Сергея Олеговича - генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг";

Тарасенко Александра Александровича - заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь;

Кийко Дмитрия Николаевича - первым заместителем министра финансов;

Печень Елены Николаевны - заместителем министра финансов;

Тарасевич Ольги Акимовны - заместителем министра финансов;

Бровкина Петра Николаевича - первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;

Бобера Николая Павловича - заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;

Уласевича Анатолия Васильевича - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование