Лукашенко провел кадровый понедельник

Лукашенко 21 сентября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:
Даниловича Вячеслава Викторовича - ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Рубниковича Сергея Петровича - ректором Белорусского государственного медицинского университета;
Стомы Игоря Олеговича - ректором Гомельского государственного медицинского университета;
Кротковой Елены Николаевны - ректором Гродненского государственного медицинского университета;
Никифоровича Сергея Олеговича - генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг";
Тарасенко Александра Александровича - заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь;
Кийко Дмитрия Николаевича - первым заместителем министра финансов;
Печень Елены Николаевны - заместителем министра финансов;
Тарасевич Ольги Акимовны - заместителем министра финансов;
Бровкина Петра Николаевича - первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Бобера Николая Павловича - заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Уласевича Анатолия Васильевича - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома.