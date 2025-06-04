В Казахстане стартовал выпуск криптовалютных карт

Нацбанк Казахстана одобрил выпуск платежных криптовалютных карт с привязкой к кошелькам на лицензированных в МФЦА биржах. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В момент совершения платежной транзакции цифровые активы клиента будут продаваться на крипторынке МФЦА с моментальным зачислением их стоимости на карту.

«Это стандартная платежная карта, привязанная к банковскому счету клиента, а значит, фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов», - пояснила пресс-служба Нацбанка.

Моментальность расчетов обеспечат за счет криптофиатной интеграции банка и биржи МФЦА.

В течение 2025 года власти Казахстана планируют реализовать выпуск стейблкоинов с привязкой к нацвалюте и цифровому тенге, токенизацию финансовых активов и создание сервисов по хранению, учету и обмену криптовалют.

Как сообщалось, недавно Астанинская международная биржа, Solana Foundation, агрегатор ликвидности Jupiter и лицензированная торговая платформа Intebix подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого займутся продвижением механизма двойного листинга для предприятий.