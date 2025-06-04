Промышленный индекс PMI в Польше снизился в мае до 47,1 пункта

В мае деловая активность в польском промышленном секторе резко ухудшилась.

Согласно данным компании S&P Global, индекс PMI (индекс менеджеров по закупкам) снизился до 47,1 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Это означает возвращение сектора в зону спада.

Экономист банка PKO Уршуля Крыньска отметила, что результат оказался значительно хуже ожиданий аналитиков.

«Мы снова оказались в рецессионном диапазоне. Большинство компаний оценивает, что активность в обрабатывающей промышленности снижается. Основной причиной ухудшения стала просадка объемов заказов, в том числе экспортных. Это напрямую повлияло на сокращение производства», - пояснила эксперт.

По ее словам, на ситуацию повлияли как внешние факторы — слабая экономическая динамика в зоне евро и напряженность в глобальной торговле, — так и внутренние: медленный запуск новых инвестиций в Польше.

PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте активности в секторе, показатель на уровне 50 — о стабильности, а значение ниже 50 пунктов указывает на возможное замедление или спад в промышленности. Майские данные подтверждают, что польская промышленность вновь столкнулась с рисками стагнации.