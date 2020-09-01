Телеграм: Золотовалютные резервы Беларуси в августе рухнули на $1,354 млрд.

За август 2020 года золотовалютные резервы Беларуси рухнули сразу на $1,354 млрд., сообщает телеграм-канал «Эканомiка» со ссылкой на собственных подписчиков.

«Информация из первоисточника — за август ЗВР снизились на 1,354 миллиарда», - говорится в сообщении.

Официальная публикация данных о ЗВР состоится в понедельник 7 сентября. Если цифра подтвердится, то это станет новым антирекордом.

ЗВР Беларуси на 1 августа 2020 года составили $8,858 млрд. и в июле выросли на $61,8 млн. за счет резкого роста цен на золото. Таким образом, на 1 сентября объем ЗВР мог снизиться до $7,504 млрд.

Причины снижения – резкий рост проса на валюту после жестоких репрессий власти в адрес протестующих и отток валютных вкладов. Следует отметить, что ситуацию на валютном рынке страны можно стабилизировать в одно мгновенье: надо просто сказать два слова…

Редакция afn.by направила в Нацбанк РБ запрос с просьбой подтвердить/опровергнуть информацию о снижении ЗВР.