МВД РБ не против амнистии осужденных медиков, но Минздрав не обращался

МВД Беларуси не против амнистии осужденных медиков в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, но инициировать этот вопрос должно Министерство здравоохранения.

«Отдельно вопрос амнистии медиков не обсуждался. Может быть, это стоило сделать, если сейчас медики нужны, как нужны были полководцы и бойцы на фронте. Такая практика была. Наверное, в отношении кого-то это было разумно», - сказал сегодня глава МВД Юрий Караев, передает БелаПАН.

Глава МВД подчеркнул, что инициировать такое освобождение должен Минздрав, оценив свои силы и средства: «Скажут, что без них они не справляются. Почему врачи не могут выйти? Они такие же люди, даже более хорошие».

В конце июня 2018 года КГБ сообщил о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Среди задержанных были сотрудники Минздрава, руководители ведущих клиник и РНПЦ страны. По «делу медиков» проходили более 90 человек обвиняемых и подозреваемых. По версии КГБ, к многочисленным фактам взяточничества привела система госзакупок лекарств и оборудования, которая создавала условия для коррупционных преступлений.