БПЦ поддержала призывы к введению ограничительных мер в Беларуси

Белорусская православная церковь, столкнувшись лицом с коронавирусом, поддержала призывы ВОЗ, врачей и общественности к введению ограничительных мер физического дистанцирования.

«Ежедневно пополняется скорбная статистика о людях, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Но, по свидетельству специалистов Министерства здравоохранения, есть и те, кто переносят болезнь легко или бессимптомно. И такие люди, сами того не подозревая, могут быть источниками заражения окружающих. Именно этим обусловлен призыв врачей к людям по возможности оставаться дома, воздерживаться от участия в общественных мероприятиях, ограничить личные контакты», - говорится в заявлении митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

«Мы не закрывали храмы и обители для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, но беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан», - признал Павел.

«Помните, что каждый человек может быть носителем вируса, даже если у него заболевание протекает легко или бессимптомно. Он может заразить других, и для кого-то общение с болеющим бессимптомно человеком может стать опасным и даже смертельным. Воздерживайтесь от участия в богослужении, посещения храмов и мест общего собрания людей, если чувствуете малейшие признаки какого-либо заболевания», - призвал он.

«Помните, что халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или «стояния в Истине», но преступлением против ближних, а значит — и против Бога. И отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по Евангельскому закону, а перед людьми — по законам государства», - заявил Патриарший Экзхарх.