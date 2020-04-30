Российские и китайские военные отказались от участия в параде в Минске

Министерства обороны России и Китая отказались отправлять своих военных в Минск для участия в параде на 9 мая из-за экспансии эпидемии коронавируса в Беларуси.

«Российские и китайские военные ведомства сообщили, что приняли решение не отправлять военнослужащих для участия в военном параде в Минске 9 мая», - сообщила пресс-секретарь Минобороны РБ Наталья Гаврусик.

Она также проинформировала о том, что сегодня не состоится и перенесена на 5-6 мая репетиция Роты почетного караула.

Гаврусик отметила, что пока нет никакой информации насчет отмены парада, но сказала, что должна состояться еще одна генеральная репетиция, дата которой пока не определена.